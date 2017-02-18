Вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обсудили борьбу с ИГИЛ, а также действия в отношении Ирана, сообщает пресс-служба Белого дома.

Встреча Пенса и Йылдырыма прошла в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Оба лидера согласились, что они не позволят Ирану подрывать стабильность в регионе. Лидеры также обсудили пути усиления совместных действий по борьбе с ИГИЛ", — говорится в сообщении.

Пенс и Йылдырым также заявили о готовности бороться с терроризмом "в любых его проявлениях".

Кроме того, вице-президент подтвердил обязательства США перед Турцией, которая является "стратегическим партнером и союзником по НАТО", и выразил благодарность за вклад Анкары в кампанию против ИГИЛ.