Экс-генсек НАТО предрек распад альянса

Сокращение сотрудничества США с НАТО подорвет надежность альянса и, вероятно, будет обозначать его гибель, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает РИА Новости.

"Конечно, если Трамп сократит свое сотрудничество с НАТО, это будет опасно, это подорвет надежность нашего альянса. Если США не станут придерживаться своих обязательств, НАТО погибнет", — заявил он на полях мюнхенской конференции по безопасности.

Расмуссен назвал Вашингтон единственным членом НАТО, чья военная мощь может гарантировать достижение альянсом его целей.

В январе президент США Дональд Трамп заявлял, что НАТО является важной, но "устаревшей" организацией, где только пять стран несут положенные расходы, а остальные "не платят то, что должны платить". Позже он подтвердил приверженность своей администрации альянсу.