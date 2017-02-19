Для азербайджанца автомобиль дороже, чем жизнь

В прошлом году на первом месте по количеству заключенных добровольных страховых договоров в Азербайджане оказалось страхование автомобилей по типу КАСКО. Об этом сообщил haqqin.az эксперт по сфере страхования Адиль Асланов. В отличие от обязательного страхования, которое должно охватить все 1 млн 300 тыс. автомобилей в стране, страхование по типу КАСКО предусматривает все риски: от угона до ущерба, нанесенного стихийными бедствиями.

На втором месте, по словам эксперта, находятся договора по страхованию жизни. В основном такие страховые полисы выдают компании Gala Sığorta, Paşa Sığorta и Atəşgah. Подобный вид страхования выгоден людям со средним и высоким доходом, так как по закону это освобождает их от социальных и прочих выплат.

На третьем месте оказалось страхование недвижимости. Далее идут страхование грузов (доставка из-за рубежа), страхование жизни на время поездки за границу.

Тот факт, что людей больше интересует страхование автомобилей, чем жизни эксперт объяснил особенностями менталитета. «Кроме того, страхование жизни – пока еще новое явление в Азербайджане», - сказал Асланов.