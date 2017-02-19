Пассажиры и члены экипажа Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines, вылетавшего из международного аэропорта Ататюрка в Стамбуле в Торонто, были эвакуированы из- за угрозы взрыва бомбы на борту воздушного судна, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

«Бомба на пути в Торонто», - записку с таким содержанием обнаружили члены экипажа в одной из туалетных комнат самолета. В это время рейс уже готовился к вылету. В результате инцидента самолет вернулся в зону вылета, пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

При осмотре транспортного средства какого-либо подозрительного объекта обнаружено не было.