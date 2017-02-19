 

Мурад Дадашев об истории неудачника Байрама

 

В Баку в кинотеатре CinemaPlus торгового центра Ganjlik Mall прошла презентация комедийного фильма Тогрула Мамедова «Bayram axşamı» (Праздничный вечер).

Как сообщает Тренд, новый проект M Group Production – полнометражный художественный фильм «Bayram аxşamı» стал не только первой кинематографической работой компании, которая известна удачными телепроектами, но и дебютом молодого режиссера Тогрула Мамедова.

Глава M Group Production, продюсер проекта, заслуженный артист Азербайджана Мурад Дадашев также сыграл в картине одну из ролей.

В картине, посвященной празднику Новруз, использовались новейшие технологии как в известных голливудских фильмах, сложная графическая работа и современные компьютерные разработки. Ведь на протяжении почти всего фильма главного героя приходилось показывать новорожденным младенцем.

Сюжет: Фильм повествует об одном неудачнике по имени Байрам, который влюблен в дочку хозяина одной компании. Главные события разворачиваются в преддверии праздника Новруз. Байрам решает покончить с неудачами! Для этого, по традиции праздника Новруз, ему необходимо прыгнуть через костер, загадав желание. Однако, на утро… он превращается в новорожденного младенца… с головой прежнего Байрама…

В главных ролях сыграли заслуженные артисты Акпер Ализаде и Эльхан Гулиев, артисты Оксана Расулова, Ислам Мехралиев, Джамиль Мамедли и Ася Абдуллаева. В фильме также задействованы народная артистка Фирангиз Муталлимова, заслуженная артистка Наида Оруджева, телеведущий Хосе Бернардо, певец Мири Юсиф и другие актеры.

Исполнительный продюсер фильма - Исмаил Багиров, стилист и визажист - Нура Бабаева, костюмер - Айгюн Махмудова, гример - Мехрибан Нейматова, оператор - Рауф Гурбаналиев.

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