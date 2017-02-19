 

Ильхам Алиев раскритиковал сверхдержавы

 

В ходе круглого стола «Скрытые проблемы Евразии» на Мюнхенской конференции президент Ильхам Алиев подверг критике политику сверхдержав, сообщает haqqin.az со ссылкой на главу европейского бюро «Вестника Кавказа» Орхана Саттарова.

«Принцип территориальной целостности - превалирующий принцип как в уставе ООН, так и в Хельсинском заключительном акте, - заявил во время дискуссии президент Азербайджана Ильхам Алиев. - В Хельсинском заключительном акте содержится очень четкое определение территориальной целостности и самоопределения. Самоопределение не должно нарушать территориальную целостность стран. И это фундаментальный принцип международного законодательства. Но мы наблюдаем двойные стандарты каждую неделю, каждый день. Получается, что правила и законы не соблюдаются в отношении малых стран. Сверхдержавы свободно интерпретируют международное законодательство в соответствии с их национальными интересами. Когда им нравится, они поддерживают территориальную целостность, когда не нравится, они поддерживают самоопределение».

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