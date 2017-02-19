 

"Cлепой шейх" умер в американской тюрьме

 

Мусульманский проповедник из Египта Омар Абдель-Рахман, отбывавший в США пожизненное наказание за терроризм, скончался в тюрьме, подтвердили американские власти. Ему было 78 лет, сообщает Русская служба ВВС.

Абдель-Рахман, который считался "одним из ведущих проповедников терроризма в мире", в детстве ослеп из-за диабета. Он стал видным мусульманским богословом, еще подростком выучив наизусть Коран.

"Слепой шейх" был духовником Саида Носаира, убившего в 1996 году в Нью-Йорке основателя "Лиги защиты евреев" Меира Кахане, и группы исламистов, которые взорвали в 1993 году бомбу в подвальном гараже Всемирного торгового центра, убив шесть человек.

В 1995 году Абдель-Рахман был осужден за преступный сговор с намерением убить Кахане, взорвать Всемирный торговый центр, совершить покушение на египетского президента Хосни Мубарака во время его приезда в Нью-Йорк на открытие Генеральной ассамблеи ООН и взорвать ряд нью-йоркских достопримечательностей - таких как туннели под Гудзоном, соединяющие Манхэттен и Нью-Джерси, и небоскреб, в котором находятся ФБР, служба иммиграции и корпункты "Свободы" и "Голоса Америки".

Два года спустя египетская радикальная организация "Исламская группа", которую США официально квалифицируют как террористическую, убила в Луксоре 58 иностранных туристов и четырех египтян, надругалась над трупами и засунула в некоторые из них листовки с требованием освободить Абдель-Рахмана.

В середине 1990-х "слепой шейх" сумел передать из американской тюрьмы фетву, которую Усама бин Ладен истолковал как благословение на атаки 11 сентября 2001 года.

Египетские власти настаивали на возвращении Абдель-Рахмана на родину. Несколько лет назад в США появились слухи, что власти хотят экстрадировать "слепого шейха" на родину, опасаясь массового недовольства в мусульманском мире, которое может вызвать смерть проповедника в американской тюрьме.

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