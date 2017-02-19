Главный прокурор Грузии подал в отставку

Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе покинул должность, сообщает Грузия-онлайн со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, Шотадзе написал заявление об отставке. Также сообщается, что его отставка будет предана огласке 20 февраля после того, как Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй возвратится в Грузию. По информации источника, отставка главпрокурора связана как со скандалом по делу о задержании представителя Патриархии, так и недовольством главы правительства его работой в период работы на должности.

Также сообщается, что вместе с ним должности покинут и его заместители.

Отметим, что информацию об отставке Шотадзе подтверждают и другие грузинские СМИ со ссылкой на свои источники.