 

Главный прокурор Грузии подал в отставку

 

Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе покинул должность, сообщает Грузия-онлайн со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, Шотадзе написал заявление об отставке. Также сообщается, что его отставка будет предана огласке 20 февраля после того, как Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй возвратится в Грузию. По информации источника, отставка главпрокурора связана как со скандалом по делу о задержании представителя Патриархии, так и недовольством главы правительства его работой в период работы на должности.

Также сообщается, что вместе с ним должности покинут и его заместители.

Отметим, что информацию об отставке Шотадзе подтверждают и другие грузинские СМИ со ссылкой на свои источники.

131 просмотров


Старости
Микаил Талыбов и ликвидировал афганского президента
Микаил Талыбов и ликвидировал афганского президента страницы истории
Наша погода
Сегодня 7° / -1°
20 Фев 8° / 2°
21 Фев 7° / 2°
22 Фев 10° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8522 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Саргсян провоцирует войну в Карабахе наше послесловие
Главный прокурор Грузии подал в отставку
"Cлепой шейх" умер в американской тюрьме
Ильхам Алиев раскритиковал сверхдержавы
Мурад Дадашев об истории неудачника Байрама
В Турции эвакуировали пассажиров самолета из-за угрозы взрыва
Для азербайджанца автомобиль дороже, чем жизнь
Экс-генсек НАТО предрек распад альянса
США и Турция не позволят Ирану подрывать стабильность заявление Белого дома
Облил бензином жену… и поджег haqqin.az из зала суда
Микаил Джаббаров обсудил со школьниками ответственность
Рамиль Усубов уволил еще одного генерала
МИД Украины осуждает указ Путина
Ильхам Алиев на одной площадке с Яценюком
Андрей Илларионов: «Армения в сложном геополитическом положении»
Мощное землетрясение в Чили
Эрдоган спас своего охранника из-под колес автобуса
США защитят своих партнеров от Ирана Заявление вице-президента
Бакинский «Бабай» министра Авакова haqqin.az из Украины
Саргсян: «Азербайджанцы потеряли право пить чай в Агдаме» +наша реакция
В Карабахе убит армянский солдат
Квартирный вор арестован в Баку фото; видео
Акция протеста в Ереване фото
Россия признала паспорта "ДНР" и "ЛНР"
Мамедъяров о противоправной деятельности Ереванского офиса ОБСЕ