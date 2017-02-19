 

Саргсян провоцирует войну в Карабахе наше послесловие

Автор: Отдел политики 

Уже в ближайший понедельник, 20 февраля, сепаратисты в Нагорном Карабахе собираются провести «референдум» (здесь и далее кавычки наши – haqqin.az). На это показательное действие властей самопровозглашенного образования, как уже сообщал haqqin.az, отреагировал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что запланированный на 20 февраля «референдум» по изменениям в конституцию» самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской республики» является незаконным и ряд международных организаций выразили по этому поводу свой протест.

Для чего же нужен «референдум» карабахским сепаратистам? Изменения в «конституции» состоят в том, что наряду с уже «привычным» наименованием сепаратистского образования – «НКР», вводится понятие «Республика Арцах», и именно «Арцах» станет основным названием.

Но главное – в этом непризнанном образовании упраздняется «полупрезидентская» форма правления. Вместо нее вводится так называемая «суперпрезидентская». И вызвано это итогами четырехдневных боев в апреле 2016 года, когда был развенчан миф о мощи армянской армии.

О том, что "суперпрезидентская» модель управления вводится в связи с необходимостью повысить обороноспособность «НКР» ранее заявили армянские политологи Александр Искандарян и Степан Сафарян. Любопытно, что армянский политик, один из лидеров партии "Дашнакцутюн" Киро Маноян считает, что усиление «президентской» власти в «НКР» «создаст сложности «республике» как на внутриполитическом поле, так и на внешнеполитической арене».

В мае 2016 года, вскоре после событий апреля, указом «президента» непризнанной «НКР» Бако Саакяна была создана специальная комиссия по «конституционным реформам», которая должна была разработать и представить проект «конституции» - для перехода в Карабахе, как и в Армении, к парламентской форме правления. Однако сепаратистские власти Карабаха изменили свое решение, и комиссия разработала концепцию конституционных реформ, в которой, напротив, обосновывалась необходимость усиления в «НКР» «президентской» формы правления.

Официально эта необходимость объяснялась тем, что, хотя «конституция» 2006 года доказала свою жизнеспособность и способствовала становлению ряда «конституционно-правовых институтов» и «Нагорно-Карабахской Республики» как «суверенного, демократического и правового государства», за это время возникла необходимость «дальнейшего улучшения правовых регулирований конституционных норм».

Власти непризнанной «республики» утверждают, что эта необходимость «продиктована новыми реалиями общественной жизни, новыми императивами обеспечения безопасности и прогресса «страны» и должна способствовать повышению эффективности управления, укреплению суверенитета, дальнейшему развитию демократических процессов».

Отмечалось, что после так называемой «четырехдневной войны» парламентская форма правления стала неприемлемой для «фактически находящегося в состоянии войны Карабаха».

В общем, очевидно, что в Армении и Карабахе усиленно готовятся к войне. Потому и происходят все эти изменения в «конституцию» путем «референдума», который, как заявил даже замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, «не определяет статус «НКР».

Находясь в Мюнхене президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявил, что карабахский конфликт является источником дестабилизации. И если ситуация выйдет из-под контроля, проблемы будут у всех стран региона. Судя по тому, что армянская сторона открыто объясняет «референдум» по переходу на полностью «президентское» правление в «НКР» неизбежностью войны, инициатора возобновления боевых действий искать не нужно. «Референдум» говорит сам за себя. Армения сжигает последние мосты для переговоров и провоцирует Азербайджан на адекватный силовой ассиметричный ответ. Этот так называемый конституционный референдум, ставящий цель покушения на историческую преемственность – традиционное географическое название древнего азербайджанского края, ставшего спорной территорией, еще один шаг к углублению военной конфронтации и дезавуированию мирного решения проблемы. После переименования Карабаха, исключается даже в будущем сама гипотетическая возможность вовлечения армянской общины НК в переговорный процесс, поскольку эта инициатива армянских властей усугубит ситуацию и обусловит радикализацию воинственных настроений и эскалации боевых действий. В своем сегодняшнем выступлении, С.Саргсян вновь открыто заявил о недопустимости компромиссного мира.

Режим Саргсяна самым откровенным образом провоцирует официальный Баку на новые военные действия в канун годовщины апрельской войны.

Похоже, предвидя обострение внутриполитической ситуации в период нового этапа политической борьбы за власть в Армении, режим Саргсяна вновь преследует ярковыраженную цель – отвлечь внимание армянской общественности от главных проблем страны, заполнив карабахским кризисом национальную повестку дня в Армении.

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