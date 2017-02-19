Иракская армия наступает на западную часть Мосула

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в воскресенье о начале операции по освобождению западной части Мосула от боевиков террористической группировки ИГ, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, находящихся в окружении уже почти три месяца.

"Премьер-министр заявил о начале операций по освобождению западной части Мосула", — приводит агентство заявление пресс-службы премьера.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что иракские ВВС сбросили на западный Мосул миллионы листовок с предупреждением населению о приближении наступления для освобождения этой части города от боевиков ИГ.