 

Иракская армия наступает на западную часть Мосула

 

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в воскресенье о начале операции по освобождению западной части Мосула от боевиков террористической группировки ИГ, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, находящихся в окружении уже почти три месяца.

"Премьер-министр заявил о начале операций по освобождению западной части Мосула", — приводит агентство заявление пресс-службы премьера.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что иракские ВВС сбросили на западный Мосул миллионы листовок с предупреждением населению о приближении наступления для освобождения этой части города от боевиков ИГ.

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