 

США направили авианосную группу в Южно-Китайское море

 

Авианосная группа ВМС США начала патрулирование в Южно-Китайском море  на фоне растущей напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина из-за спорных границ в регионе. Об этом сообщает в воскресенье, 19 февраля, пресс-служба ВМС.

Как говорится в сообщении, авианосец Carl Vinson в сопровождении двух эсминцев занялся выполнением «рутинных операций». «Мы с нетерпением ждем шанса продемонстрировать свои возможности, выстраивая прочные отношения с нашими союзниками, партнерами и друзьями в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил командир авианосной группы контр-адмирал Джеймс Килби.

15 февраля МИД КНР предостерег Вашингтон от попыток оспорить границы в Южно-Китайском море. Спустя три дня Пекин начал собственные военно-морские учения в регионе, в которых задействован единственный китайский авианосец.

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