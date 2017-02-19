Генсек ОБСЕ: "Прогресса по нагорно-карабахскому урегулированию нет"

Прогресса по нагорно-карабахскому урегулированию нет, сказал генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер в интервью ТАСС.

"В последние несколько дней опять были инциденты. Мы очень встревожены происходящим. В Мюнхене были встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) с главами МИД Азербайджана и Армении. Дискуссия была позитивной, но значительного прогресса нет. С нашей стороны мы готовы запустить все механизмы, о которых стороны договорились. Но мы не можем заменить стороны в принятии решений. К сожалению, прогресс ограничен, и я не вижу понимания о возможности, сроках, повестке встречи лидеров двух стран, чтобы состоялся саммит. Это не актуально пока, в любом случае", - сказал Занньер.

По его словам, в то же время есть ухудшение ситуации на месте с использованием тяжелого вооружения и наличием жертв среди гражданских лиц.