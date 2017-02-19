 

Россия испытывает новейшее оружие в Арктике

 

Минобороны РФ проводит в арктическом регионе испытания новой военной техники.

«Сегодня специалисты Главного автобронетанкового управления министерства и представители промышленности начали проведение исследований и испытания новых и перспективных образцов вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики», — заявил журналистам заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

Военным на современных образцах снегоболотоходной техники предстоит пройти от поселка Тикси до острова Котельный, а вернуться — по ледовому покрытию моря Лаптевых. Протяженность марша — около 2 тыс. км.

Проверку пройдут армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры и специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления, уточнил Д.Булгаков. Также будут испытаны перспективные арктические кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки для бойцов, переносные и стационарные средства определения толщины льда, водоочистительные и опреснительные установки, средства медобеспечения.

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