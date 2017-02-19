 

NASA научила компьютер выживать на Венере

 

Сотрудникам NASA удалось сконструировать компьютер, который способен работать на  поверхности Венеры с учетом огромного давления и экстремальной температуры; причем без всякой защиты. Схема проработала в GEER бесперебойно 521 час — почти 22 суток без защиты и охлаждения. При благоприятном сценарии следующий аппарат к соседней планете NASA отправит уже в 2023 году.

Венера всегда оставалась для исследователей в тени Марса из-за своей атмосферы. На поверхности планеты огромное давление, в 90 раз превышающее земное, а температура достигает 470 градусов. В таких условиях даже специально подготовленные земные аппараты могут проработать недолго - от 57 до 127 минут.

Компьютер является одной из самых уязвимых частей спускаемого аппарата. В условиях атмосферы Венеры кремниевые полупроводники, основа почти всех компьютеров, теряют свои свойства и превращаются в обычные проводники. Из-за этого в спускаемых аппаратах электронику приходилось прятать в громоздкие герметичные капсулы — или придумывать системы охлаждения.

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