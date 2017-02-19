 

США возвращают мигрантов на Кубу

 

За последний месяц США депортировали на родину 117 кубинских мигрантов. Об этом сoобшил MIG News.

В пятницу, 17 февраля, двух женщин отправили в Гавану на рейсе, специально организованном для возвращения кубинских мигрантов.

До этой пятницы кубинских мигрантов отправляли на родину на коммерческих авиарейсах или на морских судах.

Депортации связаны с изменением миграционной политики США. Согласно ранее действовавшим правилам кубинцы, попавшие на территорию США, могли оставаться в стране без получения визы.

Предыдущий президент США Барак Обама отменил особый миграционный режим для кубинцев за несколько дней до того, как покинул Белый дом. Это решение было принято в рамках улучшения отношений с Кубой. 

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