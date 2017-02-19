 

Лавров о восстановлении отношений с Грузией

 

Условием для облегчения визового режима между Россией и Грузией является восстановление сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. Как передает Lenta.ru, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр назвал возможность возвращения безвизового режима с Грузией сложным вопросом и отметил, что его «немножко странновато» обсуждать в условиях отсутствия дипломатических отношений с Тбилиси.

«Но это также связано с необходимостью обеспечить безопасность, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье становится маршрутом, который пытаются использовать боевики и экстремисты», — заметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что говорить об облегчении визового режима можно будет после решения указанных проблем за счет налаживания взаимодействия между правоохранительными органами России и Грузии. Он также обратил внимание на то, что между двумя странами растет товарооборот, увеличивается количество авиарейсов, а граждане Грузии «практически по любому поводу» могут посещать Россию.

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