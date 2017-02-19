 

Тысяча американских солдат направляется в Польшу

 

США направит примерно 1000 военнослужащих в Польшу в апреле, пишет журнал Spiegel.

Как заявили в штаб-квартире сухопутных войск США в Европе в немецком городе Висбадене (федеральная земля Гессен), уже в конце марта в Польшу направятся автомобили с американскими военными, которые будут дислоцироваться в городе Ожиш на северо-востоке Польши.

На прошлогоднем саммите в Варшаве Североатлантический альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона в Латвии представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

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