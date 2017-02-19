Азербайджанские позиции обстреляли из минометов

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 37 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения Вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в целом 37 раз», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

«В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры», - говорится в сообщении.