Полиция ищет убийц брата лидера КНДР

Правоохранительные органы разыскивают более четырех человек по подозрению в причастности к убийству Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщили в полиции Малайзии, передает агентство Reuters.

Все подозреваемые являются северокорейцами, отметили в полиции.

Сообщается, что в пятницу, 17 февраля, был арестован уроженец Северной Кореи. Также были арестованы две женщины — одна из Индонезии, а у второй были вьетнамские проездные документы. Еще один подозреваемый — мужчина из Малайзии — был задержан.