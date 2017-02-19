 

«Мой муж впервые дал сыну наркотики в 14 лет»

Автор: Жаля Агазаде, фото Самира Гасанова 

«Мой муж наркоман. Кроме этого, он торгует наркотиками. Каждый день к нам домой за наркотиками приходили неизвестные люди. Уже 8 лет, как я живу в постоянном страхе». Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az рассказывает 39-летняя Парвана Мамедова, сбежавшая из дома и нашедшая приют в общественной организации «Темиз Дунья».

По ее словам, долгое время она не знала, что муж употребляет наркотики. Он просто без причины устраивал скандалы и начинал ее избивать. После побоев Парвана неоднократно попадала в больницу, где врачи сообщали о произошедшем в полицию. Но из-за страха женщина никогда не жаловалась на своего мужа.

«В последнее время он начал использовать против меня нашего сына. Моему сыну 17 лет. Три года назад он впервые дал ему наркотики. Теперь я боюсь, что мой сын также станет наркоманом», - жалуется женщина.

Последний раз конфликт в неблагополучной семье возник после того, как муж пытался принудить Парвану заложить дом в банке и взять крупный кредит.

«Я боялась это сделать. Он торговал наркотиками и я знала, что его рано или поздно посадят. Но как бы я потом расплачивалась с долгами? Я взяла свои вещи и сбежала в приют. Наш сын также прячется у общих знакомых», - рассказывает женщина.

Родственников у Парваны нет. Ее мать была муллой и организовывала поминки. Учиться Парвану не пустили.

«У меня есть дом и я смогу найти работу и прокормить сына. Полиция сейчас расследует дело в отношении моего мужа. Главное, чтобы он не откупился», - рассказывает женщина.

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