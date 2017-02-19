 

Грузия реконструирует дороги к границам с Азербайджаном и Арменией

 

Грузинские власти планируют отремонтировать автомагистрали, ведущие к границам с Арменией и Азербайджаном, сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры. Реконструкция автомагистралей Рустави-Красный мост (грузино-азербайджанская граница) и Рустави-Садахло (грузино-армянская граница) осуществляется в рамках проекта улучшения скоростной магистрали Восток-Запад при финансировании Всемирного банка.

«От Рустави в направлении Садахло планируется строительство 40-километрового участка, а от Рустави до Красного моста - строительство участка в 35 километров», - отмечено в сообщении. Специалисты уже приступили к работам по проектированию. Стоимость проектирования и самой реконструкции Департамент приводит отдельно - 1 миллион 721 тысяч 933 евро и 1 миллиона 825 тысяч 937 лари (порядка 689 тысяч долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».

Ожидается, что проектные работы завершатся через 17 месяцев. После этого будет объявлен тендер на проведение реконструкции. Проект является частью плана по пространственному обустройству Грузии, который премьер-министр страны Георгий Квирикашвили представил осенью 2017 года. Пространственное обустройство Грузии - один из важных компонентов 4-пунктного плана правительства, предусматривающего развитие регионов и инфраструктуры страны.

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