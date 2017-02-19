Международные эксперты вывели концепцию «порога старости» - научно обоснованный подход к вопросу старения населения. Понятие «порог старости» не является простой разницей между продолжительностью жизни (хоть и очень от нее зависит) и цифрой 15. 15-летний срок до смерти ученые выбрали для определения начала старости потому, что в это время резко меняется социальное поведение людей, их повседневная жизнь, состояние здоровья.

ООН считает старыми людей после 60 лет. Этот показатель не меняется 50 лет. Однако эксперты считают, что не стоит сравнивать 60-летних, живших десятки лет назад, и современников. Люди становятся здоровее, живут дольше.

Если пенсионеров считать старыми, то на примере России можно получить интересные цифры. Получается, что уже в 2016 году в России старых людей было почти столько же, сколько трудоспособных граждан старше 20 лет, — 45,6%. К 2035 году стариков станет больше, чем молодых: 61,8%. Но если границу старости сделать динамичной и старыми людьми считать только тех, кто достиг порога старости, то сейчас такая демографическая нагрузка составляет всего 18,8%. К 2036 году она возрастет, но все равно останется необременительной — 26,2%.

Поэтому ученые ввели понятие «инфляция возраста». Слово «инфляция» в этом случае получило позитивную окраску. Оно означает, что современные зрелые люди ведут себя, как раньше молодые: и когнитивно, и физически.

Известный социолог Али Алиев заявил haqqin.az, что в Азербайджане сложилась другая картина. «К вопросу старения населения правительство подходит безответственно. Более того, никаких исследовательских работ в этом направлении не проводится».

«Этот вопрос требует индивидуального подхода. В зависимости от социально-экономического уровня страны, качества здравоохранения, экологии, демографических показателей и определяется порог старости, пенсионный возраст. Естественно, в тех странах, где уровень жизни высокий и со стороны правительства уделяется большое внимание вопросам экологии, люди стареют медленней, соответственно, население выходит на пенсию значительно позже.

Например, в Японии на пенсию уходят в 70 лет, а в Норвегии - в 67. За последние годы во многих развитых странах продолжительность жизни в среднем увеличилась на 10 лет. В частности, средний возраст японцев превышает 80 лет. К сожалению, Азербайджан не может похвастаться такими показателями», - говорит он.

По словам эксперта, за последние 20 лет показатель средней продолжительности здоровой жизни в Азербайджане уменьшался.

«Конечно, за последние 50 лет медицина в Азербайджане сделала большой шаг вперед, но продолжительность здоровой жизни (времени без болезней) населения увеличилась ненамного. Население Азербайджана живет меньше и болеет чаще. Стрессоустойчивость граждан понижается. И основной фактор - материальные трудности», - отмечает Алиев.

Собеседник haqqin.az также заметил, что серьезных исследований по этому вопросу в Азербайджане не ведется. Более того, правительство не планирует в ближайшие годы взяться за разработку концепции «порога старости».

«В цивилизованных странах, помимо НПО, этим вопросом занимаются и государственные структуры, но только не в нашей стране. В Азербайджане давно актуализировался вопрос изучения проблем старения», - сказал Алиев.

По мнению социолога, на фоне изменения социально-экономической ситуации в Азербайджане следует пересмотреть систему определения пенсионного возраста.

«Чтобы решить проблемы финансирования Госфонда социальной защиты, правительство хочет поднять возрастную планку. В настоящее время разрабатывается идея, согласно которой возраст выхода на заслуженный отдых для мужчин будет повышен до 65 лет. Но я уверен, что ни в коем случае нельзя увеличивать возраст выхода на пенсию, наоборот, надо на несколько лет снизить. Ведь множество людей просто не доживают до выхода на пенсию.

Отмечу, речь не идет о старении населения, так как в Азербайджане сейчас нет демографического кризиса. Но нынешнее социальное положение повлияет на рождаемость в стране и в будущем не будет такого демографического развития, которое наблюдалось 20-25 лет назад. Хотя все равно в стране молодых будет больше, чем пожилых», - заключил Алиев.