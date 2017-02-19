Белый дом заступился за бывшего советника Трампа

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибас не увидел ничего предосудительного в беседах бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с послом России в Вашингтоне о санкциях. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, передает ТАСС.

«И нет ничего плохого в том, чтобы говорить о том факте, что администрация Обамы усилила санкции и выслала некоторых лиц из США», — сказал он. По его мнению, эта тема возникла в ходе беседы и в этом нет ничего предосудительного.

16 февраля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста об отставке Флинна, упрекнул CNN в распространении ложных новостей и обвинил другие СМИ в попытке замалчивать положительные результаты деятельности своей администрации.