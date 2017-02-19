 

Ильхам Алиев о встрече русских и американцев в Баку

Автор: Отдел информации 

Встреча глав Генштабов России и США в Баку объясняется равноудаленностью Азербайджана от ключевых военно-политических объединений и положительными отношениями с обеими странами, заявил накануне на круглом столе "Скрытые проблемы Евразии" Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, сообщает haqqin.az со ссылкой на главу европейского бюро "Вестника Кавказа" Орхана Саттарова.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан оказался действительно единственным местом, где могли бы встретиться военные России и США. "Решение выбрать Баку было принято не нами, инициировали эту встречу не мы – нам предложили, согласимся ли мы на это. Почему выбрали Азербайджан? Я сам себе задавал этот вопрос, но взглянув на карту Евразии, я понял, что, возможно, наша страна была для них единственным вариантом. Мы не член НАТО и не член ОДКБ, у нас очень хорошая репутация в мире, у нашей страны налаженные отношения с США, Европой, нашими соседями, Россией – и нас уважает каждый из них", - пояснил он

"Роль Азербайджана как фактора стабильности не только в нашем регионе, но и во всем мире, общепризнанна, таков наш вклад в региональную стабильность", - обратил внимание президент Азербайджана.

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