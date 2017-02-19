Российская гимнастка завоевала в Баку золото

Российская гимнастка Анна Коробейникова завоевала золото в соревнованиях по тамблингу на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку.

По итогам двух упражнений Коробейникова набрала 69,700 балла.

Серебряную медаль завоевала представительница Португалии Ракель Пинту с результатом 66,000 баллов, а бронза досталась гимнастке из ЮАР Бьянке Зуникинд, набравшей 65,900 балла.

Сегодня в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал второй соревновательный день Кубка мира FIG по прыжкам на батуте и тамблингу.

В этот день пройдут финалы среди мужчин и женщин, как в индивидуальных, так и в синхронных выступлениях на батуте и в тамблинге.