(К 100-летию со дня рождения Тофика Алигейдаровича Аллахвердиева)

И вот, наконец, – она! Цель моего поиска! Датированая июнем 1987 года газета «Бакинский рабочий». Самая читаемая четвертая полоса. На фоне в желтизну омертвевшего от времени листа, с навсегда замершими в нем мгновениями тогдашних событий, в чёрном и, как ни странно, совсем не в поблекшем обрамлении портрет человека. Монголоидный тип пронзительно умных глаз, а рядом строчка строгого типографского шрифта - Т.А. АЛЛАХВЕРДИЕВ. Это некролог, подписанный группой товарищей: «…9 июня после тяжелой продолжительной болезни на 71-ом году жизни скончался персональный пенсионер Союзного значения Тофик Алигейдар оглы Аллахвердиев… Инженер-нефтяник, начавший трудовой путь с простого рабочего, он избирался секретарем ЦК Ленинского комсомола республики, председателем Совета профсоюзов страны, секретарем ЦК Компартии Азербайджана, секретарем Бакинского горкома партии… Был депутатом Верховного Совета СССР и Азербайджанской ССР…»

Признаться, сухой, бюрократический язык некрологов всегда вызывал во мне глухое раздражение. В их пустозвучных текстах большее почтение уделялось не покинувшему сей мир человеку, а скрупулёзно перечисляемым постам и должностям, какие покойный занимал во властных и иных структурах. В них был почти неприкрытый фетиш высокого кресла, а не Личности человека, занимавшего это кресло.

- А что ты хотел?! Эпитафии?! - не без издевки спрашивал меня преподаватель Бакинской Высшей партийной школы ныне тоже покойный профессор Арон Мильман, которому я осмелился озвучить эту свою точку зрения, считавшуюся в те времена не просто вопиющей антисоветчиной, а ересью, чреватой костром коммунистической инквизиции.

Заметив мою растерянность, он уже мягче добавил:

- Те, - профессор указующе ткнул в потолок, - кто спускает в нашу партийную прессу такие тексты, не сильны в поэзии. Не обучены слагать скорбных од.

- Можно и не в стихах, а простым, но по-человечески тёплым очерком. Чтобы виделась и чувствовалась Личность.

- Можно. Даже нужно! Уж тем более, касаемо Тофика Алигейдаровича. Но, - вздыхает профессор, - мы пока живем по принципу: мавр сделал своё дело и прощевай, товарищ Мавр.

Теперь таких должностей или как в сравнительно недалёкие времена их высокопарно именовали постами, какие занимал Тофик Аллахвердиев - нет. Словно их и не было. Теперь другие. И их боссы совсем не те, что были. На смену бессребреникам, жившим по якобы вымышленному и вздорному идеалу - Всё для блага народа и все для тебя, – пришли те, кому – Сначала мне, а потом только мне. Остальным же – Бог подаст.

Разглаживая рукой в желтизну иссохший от времени газетный лист с тем некрологом, я тихо себе под нос бурчу: «Такие, как вы, с такой символической и на многое намекающей фамилией Аллахвердиев, что переводится, как «богом данный», конечно же, никуда не исчезли. Они есть. Их немало. Жаль, правда, что во власти их ныне раз-два и обчёлся»... Может мне в тот момент показалось, (скорей всего, так оно и было), но некролог отозвался на приложенную мною ладонь. Отозвался цепочкой моих собственных воспоминаний от встреч с этим человеком. В нём, расшибая глухой частокол бюрократических строк, звучал запомнившийся мне негромкий, но с внушающей уважение внутренней силой, голос этого невысокого мужчины с лицом монголоидного типа .

…Я его вижу и слышу. Он глубоко в кресле. Острый взгляд его узких глаз меня, как принято теперь говорить, уже просканировал. На раковине левого уха розоватая дужка слухового аппарата. Он плохо слышал. Это «подарочек» войны, на которую он ушел добровольцем, хотя как инженер-нефтяник, запросто мог остаться здесь, глубоко в тылу. Упавшая неподалеку многотонная бомба разорвала барабанную перепонку… Ему тогда шел всего 24-й год. Почти столько же в тот день 1967-го, когда я с ним впервые встретился и беседовал, было и мне…

Вместо эпитафии

Я встречался с ним всего два раза. Хотя нет – три. Правда, третья была символической, в нашем с вами третьем тысячелетии. В день его 100-летия со дня рождения. То есть, сегодня. Я об этой, извлеченной из архива газете, сообщавшей о кончине Тофика Алигейдаровича Аллахвердиева. А вот две другие… Они были реальными. И они дали мне право в тот самый, спущенный сверху и заключенный в черную рамку, бездушный посмертный текст, постараться своим материалом вдохнуть жизнь. Это не эпитафия, а лишь небольшой очерк, который может хоть немного, но сдернуть покров с тех блёсток, каким он был человеком, какой личностью и какой след оставил после себя.

В тот день 1967 года вашему покорному слуге, разъездному корреспонденту влиятельнейшей в республике газеты «Бакинский рабочий», имевшей статут органа правящего всем и вся Центрального Комитета Компартии Азербайджана, поручено было сделать репортаж с места открытия только что возведенного учебного комплекса профессионально-технического училища (ПТУ). Впереди окружившей комплекс огромной массы людей стояла почти вся властная столичная элита, к которой подъехала черная «Волга». Из подобострастно открытой кем-то её задней дверцы, вышел вице-вождь республики, секретарь ЦК Компартии по промышленности. И элита, обступив его, подходит к постаменту с микрофоном.

- А где Аллахвердиев? - оттесненный в задние ряды, спрашиваю я.

- Среди начальства. К ним не пробиться, - говорит мне кто-то.

Я пытаюсь отыскать его глазами и практически не слушаю речь вице-вождя. Она была короткой. После неё ему преподносят подушечку с ножницами, которыми он должен перерезать протянутую перед фасадом широкую красную ленту. Высокий гость с недоумением смотрит на протянутую подушечку.

- Тут не хватает еще одних ножниц, - явно недовольный, замечает он.

Не выключенный микрофон, подхватив его слова, обрушил их в затихшее в один миг многолюдье. Поняв причину вдруг наступившей оглушительной тишины, секретарь ЦК, широко улыбнувшись, делает шаг к микрофону.

- Тут нет ножниц для главного виновника этого торжества. Тому, кто воплотил свою, выношенную им, давнишнюю идею в жизнь. Пропадал здесь, а не в своем министерском кабинете. Сменил несколько прорабов… За это время ряд министров и секретарь райкома за не оказание действенной и своевременной помощи получали от нас заслуженные нагоняи… И вот впечатляющий плод его стараний – новая кузница рабочих кадров. Стране очень и очень нужна была такая… А потому разрезать ленту я не могу без председателя Госкомитета по профессионально-техническому образованию… - он оборачивается к сгрудившимся вокруг столичным начальникам и за руку выводит скромно стоявшего среди них Аллахвердиева. - Без вас, Тофик Алигейдарович, я этого делать не могу. Это – ваше детище.

- Нет, наше общее,- возражает тот. - Без партийного комитета республики мне не поднять было бы эту, как вы правильно сказали, кузницу рабочих кадров…

Действительно комплекс был что надо! Залы с различными узлами машин, механизмами нефтяного оборудования и станками, вплоть до редчайшей тогда новинки - станка с программным управлением (как удалось заполучить его – одному Богу известно); стеллажи со слесарным оборудованием и шкафы с инструментами; классы для уроков по общеобразовательным предметам… Но мне надо было встретиться и переговорить с самим Аллахвердиевым. А к нему – не подступиться. Я уж было отчаялся, как вдруг за спиной кто-то, явно обращаясь ко мне, спросил:

- «Бакрабочий», ну как наше новое училище?

Это был сам Тофик Алигейдарович Аллахвердиев.

- Знаю, у вас ко мне вопросы. Но я не могу уделить вам времени. Через четверть часа я должен быть в Совете министров… Приходите завтра. С утра. В девять ноль ноль.

…В приёмную я зашел в 9 часов одиннадцать минут. На моё – «Председатель меня ждёт» - секретарша сказала, что у него минуты три, как началось совещание, а немного подумав, по селектору сообщила о моём приходе.

- Он опоздал. Принять не могу. Пусть завтра свяжется…- услышал я и не на шутку запаниковал. Ведь срывалось редакционное задание. Материал от меня ждут сегодня. Причем с ходу в номер.

- Я живу на острове Артема (ныне Пир Аллахы адасы – haqqin.az). До города полтора часа езды, - в отчаянии кричу я в сторону селектора.

Я думал, что Тофик Алигейдарович дал отбой. Однако через какое-то время, показавшееся мне бесконечно долгим мгновением, из селектора донеслось: «Жду вас в 17.30…»

- Не успею к вёрстке номера! - вырвалось у меня.

А селектор уже не отзывался. Всё! Мне, без году неделя, работавшему в столь солидной газете, выволочка и строгое порицание обеспечены.

- Беседа с председателем Госкомитета по профтехобразованию не состоялась, - понуро мямлю я заведующему отделом.

- В курсе. Аллахвердиев звонил редактору. Просил перенести публикацию на следующий день.

Затаив дыхание, спрашиваю: «По какой причине?»

- Сказал, что очень занят.

Я тогда прямо-таки физически, каждым нервом своим, ощутил и понял подлинную значимость двух зачастую всуе употребляемых нами выражений – «Гора с плеч» и «Порядочный человек». Он вывел меня из-под удара. Не стал обвинять в опоздании. В его высокой, безусловно, врожденной порядочности, тонком свойстве чувствовать ситуацию, входить в положение человека, понимать его и делать снайперски точные выводы я убедился в тот же вечер.

Частное мнение?

…- Нет, ничего случайного не было в том, что я стал председателем Госкомитета по профтехобразованию, - говорил он. - Была даже какая-то закономерность. В проблемы рабочих я окунулся после того, как меня избрали, так сказать, лидером Совпрофа Азербайджана. Председателем АСПС. И с этой «высотки», - употребив фронтовой термин, улыбнулся Аллахвердиев, - я не с чьих-то слов, а напрямую столкнулся с социальными и производственными проблемами нашего народного хозяйства. Упрямо заявляющий о себе процесс технического прогресса прямо-таки требовал поднимать профессиональный уровень наших работяг. По молодости своей мне казалось, что другого такого же страстного поборника этого дела не было. Я уже знал, как надо всё делать. А потому, молодой человек, мне по сию пору помнится день 26 ноября 1952 года. Я, в то время уже секретарь ЦК по промышленности, бурля эмоциями и глядя в настороженно замершее лицо Хозяина республики, говорил… - он вдруг осекается и решительно убирает мою строчившую по блокноту руку. - Так называли Мир Джафара Багирова. И по праву, скажу я вам! Но это отдельный разговор, который, после объявления его врагом народа, не приветствуется и даже жестко пресекается. Так что это частное мнение, которое за пределы моего кабинета не должно даже просочиться, - полоснув меня предупреждающим взглядом, произнёс он.

Я развёл руками, мол, само собой. А мой собеседник, тепло улыбнувшись и кивнув, продолжал.

- При любой формации, со страстью говорил я ему, капиталистическая она или социалистическая, главным человеком в практической экономике, воплощающим самые смелые, передовые идеи ученых в жизнь и делающие их материально ощутимыми является рабочий человек. Его золотые руки. С такими руками люди не рождаются. Их надо делать!..

- За рубежом даже имеются рабочие-миллионеры, - вставляю я.

- Вот-вот! То же самое сказал и он. Даже рассказал интересную и имевшую место в жизни дореволюционную историю одного самородка... Зейналабдину Тагиеву для ремонтно-механических мастерских нужны были рабочие, мастера-умельцы, которые были бы с техникой на «ты». Он объявил конкурс. Его победителям обещалась высокая зарплата… После регистрации комиссия выдвинула перед участниками всего лишь одно условие: в течение светового дня, не выходя за пределы мастерской, оснащённой станками и инструментами, из куска данного им металла сделать любую деталь. В 7 часов вечера у дверей, где заседали экзаменаторы, выстроилась длинная очередь. В её хвост одним из последних пристроился некий замухрышка по фамилии Асадов. В замызганном носовом платке было завернуто его изделие. Положив сверток на стол членов комиссии, он бережно развернул его, а там, размером в полкулака, лежала тщательно отполированная … гайка. Председательствующий прыснул: «И это всё, что ты сделал за весь день?! Такие нам не нужны!» Замухрышка презрительно хмыкнул и заковылял к выходу. В это время присутствующий в качестве наблюдателя представитель нефтепромышленника Нобеля, придвинул гайку к себе, приставил к ней монокль и… аж разинул рот. «Стой! Мы берем тебя!» – крикнул он. «Теперь я не хочу», - прохрипел замухрышка Асадов. «Мы с сегодняшнего дня назначаем тебя замначальника нашей мастерской. Я это говорю от имени господина Нобеля»! Асадов застыл. Оцепенели и члены Тагиевской комиссии… А уполномоченный Нобеля с силой стукнул принесенной Асадовым гайкой по столу и она на их глазах рассыпалась ... на десятки сверкающих маленьких гаечек.

«Кого такое могло не удивить?! - воскликнул Мир Джафар Аббасович. – Нам позарез нужны такие Асадовы. Он, правда, самородок. А мы должны руки простых наших ребят делать золотыми. Более того и достойно образовывать их. Действующие ФЗУ (фабрично-заводские училища – ред.) не тянут на такое. Подготовь справку по этому вопросу. Изложи наше с тобой видение… Мы обсудим её на Президиуме (так в то время называлось Бюро ЦК партии – ред.) и решим что делать»… Через неделю я передал ему эту справку, а спустя две недели меня… - Аллахвердиев захохотал, - по инициативе того же Мир Джафара Аббасовича с треском лишили занимаемого мной столь высокого поста и направили простым инженером на строящийся тогда промысел «Нефтяные камни»…

После затянувшейся паузы Тофик Алигейдарович, почему-то пристально посмотрев на меня, сказал:

- Он не был бы Хозяином, если бы так не поступил. Сурово, согласен, но справедливо. Так получилось… Я у себя в кабинете читал письма трудящихся, что приходили в ЦК. В основном, это были жалобы. Их, скажу вам, было немного и все они адресовались Багирову. В большинстве своем общий отдел направлял их на рассмотрение отраслевым секретарям ЦК. Наша резолюция на них могла решить судьбу любого самого высокопоставленного чиновника.

Так вот, то письмо, о котором пойдет речь, было от рабочего совхоза, жаловавшегося на корыстные действия секретаря райкома партии. Я его толком не прочитал, потому что в этот момент раздался звонок от начальника «Азнефти». Он сообщил, что на «Нефтяных камнях» в море упал подъемный кран. Поспешно написав на нем - «Разобраться! Принять оргвыводы!» - я приложил факсимиле Багирова, а сам сорвался к месту ЧП… Прошло немного времени и тот же совхозник написал Багирову, что после своей жалобы он лишился работы и так далее… Повторная жалоба обязательно ложилась на стол Хозяина… Реакция была молниеносной. На экстренно собравшемся президиуме Багиров, подняв меня и повысив голос, строго спросил: «Ты когда-нибудь видел или быть может слышал, чтобы я письмо жалобщика, отправлял тому, на кого он жалуется?!». Я в оправдание сослался на то ЧП… «Вот с завтрашнего дня ты работник «Нефтяных камней»...

… Вот это да, подумалось мне тогда! О своём обидчике, которого сейчас лягают все кому не лень, он говорил тепло и уважительно. Больше о достоинствах. Причем, без боязни. Это, конечно же, характер. Это то, что человека делает ГОСУДАРСТВЕННИКОМ и то, что в народе называют ПОРЯДОЧНОСТЬЮ…

- В общем, - негромкий голос Тофика Алигейдаровича снова возвращает меня в кабинет, где мы беседуем, - прошло время. И та справка каким-то чудом оказывается под рукой Вели Юсифовича Ахундова, нашего нынешнего первого секретаря ЦК партии. Меня, доцента АзИИ, срочно вызывают к нему...»

«Доцента?» - с недоумением спрашиваю я.

«Да, - кивает он, - я уже как несколько лет занялся наукой. Даже написал и выпустил учебник…»

(Забегая вперед, скажем: этот учебник до сих пор изучается студентами всех на постсоветском пространстве институтов, где имеются факультеты нефтяных и газовых месторождений. – Haqqin.az)

Вектор следов его

- Итак, из кабинета Ахундова я вышел председателем Госкомитета по профтехобразованию… И этот комплекс, что вы видели сегодня, подробно описывался в той самой справке. Все, что излагалось в ней, стало явью. Наши мальчики и девочки, помимо высокой профессиональной квалификации, здесь получают еще и аттестат зрелости, свидетельствующий об окончании ими десятилетки. А диплом нашего ПТУ даёт им право на внеконкурсное поступление в ВУЗ… Такого раньше никогда не было…

Наша беседа закончилась в 11-м часу вечера. Прощаясь, я с тревогой думал о том, что не смогу успеть на последнюю электричку и мне придется ночевать на вокзале. «Вы куда? - остановил он меня. - Вам же, как я понимаю, на остров Артёма? И ещё писать…» Я пожал плечами, мол, ничего не поделаешь. «Домой вас доставит наша дежурная «Победа», - сняв с рычага телефонную трубку, непререкаемым тоном произносит он. Я обомлел. Другого вряд ли озаботило бы мое положение. Но это был не кто-то другой, а Тофик Алигейдарович!..

С тех пор мы не виделись с ним лет пять. Я к тому времени - уже корреспондент газеты «Труд» по Азербайджану - получаю из Москвы задание встретиться с Аллахвердиевым и попросить его рассказать о подготовке в наших ПТУ учащихся из Вьетнама. На мой вопрос - почему именно из Вьетнама? - мне сказали, что именно оттуда в Кремль пришло благодарственное письмо за подготовку классных специалистов, которые прошли обучение в Баку.

Это был 1972-й год… Я в том же кабинете и передо мной тот же, ни капельки не изменившийся, Тофик Алигейдарович.

- Мало кто знает, - довольный полученным от меня известием говорит он, - о том, что первые принятые решения Гейдара Алиевича, когда он только-только занял пост главы страны, касались непосредственно нашего ведомства. Его волею из нежилого фонда Баку и Сумгаита в тот год нам передали около 25-ти тысяч кв.м. площадей, необходимых для учебных целей. По его настоянию из различных предприятий были мобилизованы и поставлены "под наше ружье" 65 специалистов по изучению машин, механизмов нефте-химического оборудования, а также мастеров токарного и слесарного дела. Более того, он тогда для нас сделал прямо-таки невозможное. Выбил из Москвы дополнительное финансирование, что позволило мне всем работникам ПТУ увеличить зарплату сразу на 50 процентов и улучшить условия обучающихся у нас ребят из зарубежья… Вот вам и результат!»

Оставив меня, Аллахвердиев поднимает трубку правительственной связи.

- Гейдар Алиевич, еще раз здравствуйте. Я вам хочу сообщить приятную новость, о которой узнал лишь сию минуту. Вьетнамские товарищи…

- Благодарят нас за ваших выпускников, – продолжил звучный голос Гейдара Алиевича. - Я об этом знал еще вчера.

Фото – Гейдар Алиев

- Без вашей мощной поддержки мы вряд ли такого смогли бы добиться.

- Весьма признателен, конечно. Но главное все-таки ваш коллектив и ваш уникальный талант организатора… Другим оказываешь помощь, выделяешь средства, а дел – на грош. Передайте всем работникам училищ мою благодарность.

- Спасибо! Обязательно передам!..

…Этот эпизод, дорогой читатель, мне припомнился не случайно. Не так давно некоторые из тех, кто занимается в стране вопросами образования, на полном серьезе, через прессу, муссировали мысль о целесообразности перенять нам вьетнамскую систему обучения. (?!) Ну и ну! Таким псевдо-новаторам в этот день векового юбилея со дня рождения Тофика Алигейдаровича Аллахвердиева так и хочется бросить:

Вернитесь к тому месту, где смерть оборвала его следы. Свет оставленного им следа в сторону не уведет.