 

В Баку будет ветрено

 

8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Ветер северо-западный, днем сменится умеренным юго-западным. Температура воздуха ночью 2-5 мороза, днем 2-5 градусов тепла. Атмосферное давление 772 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%. Ночью и утром на дорогах гололед.

Как сообщили в Национальном гидрометеорологическом департаменте Министерства экологии и природных  ресурсов Азербайджана, в районах страны местами ожидается туман. Ветер западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью 2-7 мороза, днем 3-6 тепла, в горах ночью 9-14, днем 0-5 градусов мороза. На дорогах будет гололед.

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