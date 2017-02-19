 

Лавина накрыла людей в Таджикистане

 

Восемь сотрудников международной компании IRS, обслуживающей дорогу Душанбе-Чанак, попали накануне вечером под снежную лавину во время очистки завалов, трое спасены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Казахстана Умеда Юсупова.

"Трех сотрудников с тяжелыми травмами удалось обнаружить и вытащить из-под лавины, поиски еще пяти продолжаются", — сказала она.

По ее словам, восемь сотрудников компании попали под две лавины, сошедшие на участке длиной от 48 до 84 километров. "Кроме того, в зоне схода лавин из снежного плена эвакуированы 28 человек, попавшие туда вместе с автомашинами, за минувшие сутки на дороге Душанбе-Чанак сошло свыше 60 лавин, которые погребли под собой две единицы мощной снегоуборочной техники", — отметила пресс-секретарь КЧС.

КЧС призывает всех водителей временно воздержаться от поездок по дороге Душанбе-Чанак. В минувшую пятницу и субботу в результате обильных дождей и снегопадов наблюдался массовый сход лавин высотой более 15 метров. Юсупова сообщила, что на автотрассе работают два штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые возглавляют два заместителя руководителя КЧС.

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