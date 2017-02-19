Власти Франции обвинили Россию в кампании против Макрона

Глава Франции Жан-Марк Эйро заподозрил Россию в хакерских атаках на почту кандидата в президенты Эммануэля Макрона. В интервью Journal du Dimanche министр заявил, что «Франция не допустит, чтобы ее выбор был сделан под диктовку».

По его словам, кибератакам подвергается «проевропейский кандидат» экс-министр труда Эммануэль Макрон. «Достаточно посмотреть, какие кандидаты — Марин Ле Пен или Франсуа Фийон — Россия отдает им предпочтение в президентской кампании Франции», — сказал Эйро.

«Такая форма вмешательства в демократическую жизнь Франции является неприемлемой и я ее отвергаю»», — подчеркнул дипломат.

Он призвал РФ первой заявить о том, что невмешательство во внутренние дела является основополагающим принципом международных отношений.