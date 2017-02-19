В редакцию cевастопольского издания «Информер»» обратились родственники азербайджанца Наби Гусейнова и сообщили, что молодой человек стал жертвой избиения со стороны государственного чиновника Рауля Чингиз оглы Бадалова. Последний занимает должность начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по городу Севастополю Крымского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

По словам обратившихся, драматические события произошли 30 января 2017 года. В 15 часов Наби Гусейнову позвонил Бадалов и пригласил к себе домой для переговоров по важному делу.

«Ничего не подозревающий молодой человек приехал к Бадалову. Там его ожидали четверо взрослых агрессивно настроенных мужчин: сам Бадалов, Аскеровы Васиф, Байрам и Физули. Позднее к ним присоединился Турал Алиев, - рассказали обратившиеся родственники Гусейнова и продолжили. - Разговора не получилось, сразу началось жестокое избиение. Единственная женщина, супруга Бадалова Гюнай, не отставала от мужчин. Она с удовольствием снимала издевательства на видеокамеру», - заявили родственники избитого молодого человека.

В ходе беседы родственники Гусейнова сказали, что от парня требовали признаться в том, что он является любовником жены одного из мучителей. Наби наотрез отказывался оклеветать женщину, за это его били в течение четырёх часов. Сначала в доме Бадаловых, затем отвезли в Севастополь. Мучения и пытки продолжались до глубокой ночи в селе Бадалова Угловое. В общей сложности Наби продержали в импровизированном «плену» одиннадцать часов. Изверги выкинули несчастного парня на улицу только в два часа ночи. После этого Бадалов сел в машину Наби Гусейнова «Мерседес Вито» и с «чистой совестью» поехал домой.

Как пишет издание, в настоящее время Наби Гусейнов проходит курс лечения в нейрохирургическом отделении. А организатор этих зверских пыток, чиновник высокого ранга Рауль Бадалов чувствует себя абсолютно спокойно. Угнанную Бадаловым машину Наби «Мерседес Вито» вскоре обнаружили во дворе ресторана «Шехерезада» недалеко от крымской столицы.

31 января пострадавший Наби Гусейнов подал заявление в полицию города Симферополя, а 1 февраля отправил жалобу и в прокуратуру. Но по неясной на данный момент причине уголовное дело в отношении Бадалова до сих пор не возбуждено, отмечает газета.

Рауль Бадалов служил заместителем начальника отдела госконтроля и надзора за безопасностью на наземном транспорте Укравтоинспекции АРК ещё в украинские времена. Зоной его особого внимания тогда, как и сейчас, считалась территория симферопольского аэропорта. Именно там Бадалов с товарищами выявлял таксистов–нелегалов, о чём повествовали СМИ того времени.

Вот цитата из украинской газеты «Вести» от 13.08.2013 года:

«Мы работаем здесь практически каждый день, начиная с апреля месяца, — рассказывает «Вестям» Рауль Бадалов, замначальника отдела госконтроля и надзора за безопасностью на надземном транспорте Управления Укртрансинспекции в АРК. - С пол-пятого утра - уже на посту и проверяем все машины и автобусы, вызывающие подозрения. По каким критериям? Просто глаз уже наметан, и мы видим, чувствуем, кого надо остановить. Возле вокзала - лучшее место, чтобы поймать нелегальных перевозчиков. Людей - масса, а автостанция не справляется с их оперативным обслуживанием: люди долго стоят в очереди, потом приходится ещё ждать автобус, чтобы уехать. А нелегал предлагает заманчивую альтернативу - уехать сразу, и конечно, находятся желающие».

Вероятно, «наметанным взглядом» Рауль обладает и сейчас, поскольку в аэропорту Симферополя работают люди, которых он трудоустроил на промысел в этом «рыбном» месте.

От Рауля Бадалова получил «добро» на работу около здания аэровокзала и герой этого материала Наби Гусейнов. По словам родственников Гусейнова, разрешение было недешевым. Сколько ещё таких разрешений выдал Бадалов таксистам, неизвестно. Однако поговаривают, что за год работы на занимаемой должности Рауль смог построить себе дом площадью 600 кв.м, внешне и внутренне похожий на небольшой замок на выезде из Симферополя по Севастопольской трассе.

«Дорогостоящие иномарки и роскошная жизнь вовсе не являются предметом осуждения. Чего нельзя сказать о поступках этого господина. По информации, полученной от соседей Бадалова, этот «борец с нелегалами» держит в своём доме несколько работников из Узбекистана и Азербайджана, находящихся на территории Крыма без регистрации», - говорится в статье.

Организатор нескольких преступлений против личности – похищение, побои, угон транспортного средства, надеется избежать ответственности за содеянное. Рауль Бадалов - государственный служащий, облечённый властными полномочиями, и этот факт скорее усугубляет его вину, подчеркивает российское издание.