Индия замахнулась на Луну

К 2030 году Индия может начать полностью обеспечивать себя энергией за счёт Луны. Как передаёт India Today, об этом заявил в Дели профессор Индийской организации по изучению космоса Сиватхану Пиллай. Вопрос можно решить при помощи добычи гелия-3 из лунной пыли, заявил он на конференции по вопросам космоса.

Над такими же проектами будут работать и другие страны, но энергии хватит на всех, заявил он.

Ранее Европейское космическое агентство тоже высказалось об этом, заявив, что гелий-3 может использоваться как ядерное топливо. При этом он гораздо безопаснее, так как не радиоактивен.