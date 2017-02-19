Азербайджан и Армения бьются в Евросуде

На днях группа армянских юристов и правозащитников направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы «по фактам нарушений азербайджанскими ВС прав гражданского населения «Нагорно-Карабахской Республики» (здесь и далее кавычки наши –haqqin.az) и военнослужащих «НКР» в ходе боевых действий, развязанных вследствие нарушения Азербайджаном режима прекращения огня на карабахско-азербайджанской границе 2-5 апреля 2016 года».

Иск совершенно бесперспективен для армянской стороны, пояснили haqqin.az в правозащитном сообществе Азербайджана. Дело в том, что вступая в правовое европейское поле, Азербайджан сделал оговорку и снял с себя ответственность за события, происходящие на оккупированной территории. Была даже приложена карта.

Правда, в эту оговорку не входит Геранбойский район Азербайджана, находящийся под оккупацией и где в апреле прошлого года шли бои. Так что если жалоба будет идти от жителей Геранбойского района Азербайджана, то ЕСПЧ ее с порога не отклонит, но тем самым в очередной раз подтвердит азербайджанскую юрисдикцию над оккупированными территориями. Если же жалоба будет касаться событий, происходивших на территории какого-либо другого оккупированного района Азербайджана, то иск не примут.

Далее, не существует такой страны как «НКР», не существует граждан «НКР», не существует военнослужащих «НКР». Поэтому иск с такими формулировками ЕСПЧ не примет. И в этом случае Евросуд подтвердит территориальную целостность Азербайджана.

Да и в целом, отмечают эксперты, перспективы у этого дела для армянской стороны, даже если ЕСПЧ сочтет его приемлемым – нулевые.

«Считаю, что направление заявлений в Европейский суд армянскими юристами от имени лиц, предположительно проживающих на оккупированных территориях Азербайджана, поднимет ряд вопросов относительно юрисдикции Европейского суда по правам человека». Об этом haqqin.az сообщил член президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, управляющий партнер юридической компании BHM Анар Багиров.

Между тем, по его словам, азербайджанская сторона подготовила и отправила в Европейский суд по правам человека более 700 заявлений от лиц, пострадавших в результате незаконных действий армянской стороны в апреле 2016 года.

По словам Багирова, заявления касаются нарушения прав граждан Азербайджана в результате артобстрелов армянскими вооруженными силами наших сел в Физулинском, Агдамском, Тертерском, Геранбойском районах. «В них поднимаются вопросы нарушения Арменией запрета на плохое обращение, права на личную и семейную жизнь, права собственности, а также свободы от дискриминации. Кроме того, были поданы заявления от родственников погибших граждан и получивших ранения в результате этих артобстрелов.

Надеюсь, что Европейский суд, в том числе судьи и сотрудники секретариата, осознают всю ответственность, лежащую на них за предотвращение дальнейших жертв, и в скорейшем времени начнут производство по данным заявлениям», - отметил Багиров.