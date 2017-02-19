Объем рынка халалных пищевых продуктов, то есть приготовленных в соответствии с нормами ислама, к 2020 году достигнет 1,585 трлн долларов. К такому выводу пришли экономисты Thomson Reuters и консалтинговой компанией DinarStandard.

Халалная продукция и услуги: продукты питания, косметика, отели, рестораны, магазины, туристические объекты и пр. из региональной экономики мусульманских стран стали мощной глобальной индустрией с оборотом в 2,2 трлн долларов (!). Производители во многих не мусульманских странах обратили внимание на этот рынок. Бразилия, Франция и многие другие уже заявили о планах наладить выпуск халалных товаров. Даже Армения планирует реанимировать умирающую экономику наладив экспорт халалных продуктов в Иран.

А что же наши производители, которые выпускают достаточно широкий ассортимент халалных колбасных изделий, ветчины, буженины, сосисок, кур и т.д.? Пока ни одно из сертифицированных для выпуска халалных продуктов предприятий не вышло на внешние рынки. При этом, как отмечают многие иностранные эксперты, у азербайджанских предпринимателей есть одно очень важное преимущество: сырье - мясо и курятина в Азербайджане имеет лучшие вкусовые качества, чем в Турции и Иране. Возможно, это связано с широким развитием в Азербайджане пастбищных хозяйств, что повышает качество мяса.

Как сообщили haqqin.az в отделе маркентинга компании M&T LTD, выпускающая продукты под торговой маркой Hacı Turqay, планов отправлять продукцию на экспорт у нее не было и нет. Объемы производства ориентированы только на внутренний рынок.

Политика предприятий Hakan Foods, Səhliyalı, M&T LTD, Zəhmət Ruzi, SAB, Ovçular понятна. Зачем им «берег турецкий», когда у себя дома все раскупается. Азербайджанские производители «разрешенного» (так переводится халал с арабского) полностью ориентированы на внутреннего покупателя.

Между тем известно, что глава государства Ильхам Алиев поставил правительству конкретную задачу: обеспечить быстрое развитие не нефтяного сектора, создать экспортно ориентированный, конкурентоспособный не нефтяной сектор экономики.

Как заверил haqqin. аz глава пресс-службы Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам (ГКСМП) Азербайджана Фазиль Талыблы уже в феврале дело должно сдвинуться с мертвой точки. «У нас была встреча с производителями халалных товаров, где им объяснили важность выхода на внешние рынки и налаживание экспорта. Специалисты ГКСМП выбрали ряд продуктов питания, которые можно с успехом поставлять в другие страны. Госкомитет же взял на себя работу по обеспечению признания за рубежом сертификатов соответствия стандартам «халал» азербайджанских предприятий и признания лабораторных заключений», отметил глава пресс-службы.

По словам Талыблы, принятые в Азербайджане стандарты «халал» AZS 731-2012 полностью соответствуют международным стандартам, установленными Организацией Исламской Конференции. Все предприятия, которые соблюдают эти стандарты, получили сертификаты на выпуск халалной продукции.

По его словам, никаких правовых проблем с признанием азербайджанских продуктов за рубежом не должно быть. Но есть вопросы с переходом на международные стандарты в плане упаковки товара, некоторых обозначений и пр.

«В целом все готово к выпуску экспортной продукции: оборудование, условия хранения, производства, сырье соответствует международным стандартам халал. Просто сами производители не проявляли заинтересованности в повышении производства и экспорте», отмечает Талыблы.

По мнению эксперта экономиста Азера Мехтиева, на рынке халалных товаров прослеживаются монопольные тенденции. «Последние 6 лет здесь одни и те же предприятия. Они контролируют рынок, держат высокие цены на свой товар и естественно не склонны обременять себя хлопотами с экспортными стандартами».

Мехтиев считает, что экспорт халалных товаров может стать значимой статьей поступлений в страну иностранной валюты. В условиях низких цен на нефть необходимо воспользоваться этой возможностью привлечь доллары. В тоже время, появление азербайджанских предприятий на гигантском мировом рынке повысит качество работы этих компаний и окажет положительное влияние на развитие всей отрасли, отметил он.

«Интересно, что даже получая правовую поддержку со стороны государства, компании не спешат с выходом на внешние рынки. Повышая цены на свои товары, они получают вполне сносную прибыль. Но это дело поправимое, государству достаточно увеличить число производителей халал-продуктов и усилить конкуренцию на внутреннем рынке. Как только компаниям придется потесниться, они сразу начнут искать выход на экспортные рынки», - отметил эксперт.

Мехтиев считает, что хорошее качество азербайджанского сырья: мяса и курятины, позволит стране за короткие сроки занять свою нишу на внешнем халалном рынке.