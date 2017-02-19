Турция ищет поддержки у России и Ирана

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что сирийское урегулирование невозможно без участия таких стран, как Россия и Иран, передает РИА «Новости».

«Режим прекращения огня в Сирии должен быть укреплен общими усилиями. Нам нужна поддержка России и в некоторых случаях — поддержка Ирана, и в этом плане мы уже многого достигли», — сказал министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не имеет с Москвой разногласий по военной операции Турции «Щит Евфрата» в Сирии.