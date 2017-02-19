Похищенный шедевр нашли в кабинете Саргсяна

В Армении разгорается скандал вокруг картины мариниста Ивана Айвазовского «Вид моря», оказавшейся в кабинете президента Армении Сержа Саргсяна.

Дело в том, что шедевр русской живописи был украден из загородного дома российского бизнесмена, президента группы компаний “Русское золото” Александра Таранцева.

Спустя некоторое время армянский благотворительный фонд “Пюник” в торжественной обстановке подарил эту картину президенту Армении Сержу Саргсяну. Фотографии с мероприятия были широко растиражированы армянскими СМИ.

После этого армянское информационное издание Armtimes опубликовало статью «Фонд Пюник подарил президенту Армении украденную картину Ивана Айвазовского». В настоящее время сообщение о том, что президент Армении Серж Саргсян получил от фонда картину Айвазовского «Корабль в море» с сайта фонда "Пюник" удалено, но издание Armtimes сообщает, что скриншот удаленного сообщения фонда находится в распоряжении редакции.

Оказавшись в крайне неловком положении, фонд «Пюник» 17 февраля распространил официальное сообщение о том, что подаренная президенту Армении Сержу Саргсяну картина Айвазовского якобы оказалась подделкой.

«Фонд "Пюник" подарил Республике Армения картину Ивана Айвазовского «Вид моря». Картина была отправлена на профессиональную экспертизу, результаты которой показали, что она не принадлежит кисти Айвазовского и не имеет музейной ценности. В связи с этим картина не была передана какому-либо музею и сейчас находится в Администрации президента Армении», – говорится в сообщении фонда. Эта картина была подарена лично Сержу Саргсяну, когда он принимал делегацию благотворительного фонда "Пюник", руководителем исполнительного органа которого является брат президента Армении Левон Саргсян», - говорится в сообщении.