 

Похищенный шедевр нашли в кабинете Саргсяна

Автор: Отдел информации 

В Армении разгорается скандал вокруг картины мариниста Ивана Айвазовского «Вид моря», оказавшейся в кабинете президента Армении Сержа Саргсяна.

Дело в том, что шедевр русской живописи был украден из загородного дома российского бизнесмена, президента группы компаний “Русское золото” Александра Таранцева. 

Спустя некоторое время армянский благотворительный фонд “Пюник” в торжественной обстановке подарил эту картину президенту Армении Сержу Саргсяну. Фотографии с мероприятия были широко растиражированы армянскими СМИ.

После этого армянское информационное издание Armtimes опубликовало статью «Фонд Пюник подарил президенту Армении украденную картину Ивана Айвазовского». В настоящее время сообщение о том, что президент Армении Серж Саргсян получил от фонда картину Айвазовского «Корабль в море» с сайта фонда "Пюник" удалено, но издание Armtimes сообщает, что скриншот удаленного сообщения фонда находится в распоряжении редакции.

Оказавшись в крайне неловком положении, фонд «Пюник» 17 февраля распространил официальное сообщение о том, что подаренная президенту Армении Сержу Саргсяну картина Айвазовского якобы оказалась подделкой.

«Фонд "Пюник" подарил Республике Армения картину Ивана Айвазовского «Вид моря». Картина была отправлена на профессиональную экспертизу, результаты которой показали, что она не принадлежит кисти Айвазовского и не имеет музейной ценности. В связи с этим картина не была передана какому-либо музею и сейчас находится в Администрации президента Армении», – говорится в сообщении фонда. Эта картина была подарена лично Сержу Саргсяну, когда он принимал делегацию благотворительного фонда "Пюник", руководителем исполнительного органа которого является брат президента Армении Левон Саргсян», - говорится в сообщении.

5852 просмотров


Старости
Микаил Талыбов и ликвидировал афганского президента
Микаил Талыбов и ликвидировал афганского президента страницы истории
Наша погода
Сегодня 8° / -1°
20 Фев 9° / 2°
21 Фев 8° / 1°
22 Фев 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8522 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Турция предложила разместить в Сирии контингент США
Азербайджан заинтересовался турецкими винтовками MPT-76 видео
Спецслужбы Афганистана ликвидировали одного из руководителей Аль-Каиды
В Гибралтаре арестовали яхту российского миллиардера
Грабитель взломал Cadillac ради пары долларов
Украина вспоминает погибших во время Евромайдана
Сирота из Баку покорила российское телевидение видео
На севере Афганистана от холодов погибли 14 человек
США могут расширить санкции против России
Акции протеста в Беларуси
«Чудо Печка» не пережила кризис
Похищенный шедевр нашли в кабинете Саргсяна
Турция ищет поддержки у России и Ирана
И на рынке «халалной продукции» царит монополия наши проблемы
Азербайджан и Армения бьются в Евросуде
Индия замахнулась на Луну
И в Крыму чиновник-азербайджанец расправился с гражданином-азербайджанцем мы о себе
Власти Франции обвинили Россию в кампании против Макрона
Лавина накрыла людей в Таджикистане
В Баку будет ветрено
Иран открестился от производства ядерного оружия
Мирджафар Багиров: «Ты когда-нибудь слышал, чтобы я письмо жалобщика отправлял тому, на кого он жалуется?!» к 100-летию Тофика Аллахвердиева
Российская гимнастка завоевала в Баку золото
Ильхам Алиев о встрече русских и американцев в Баку
Белый дом заступился за бывшего советника Трампа