«Чудо Печка» не пережила кризис

В Баку закрылись еще два объекта общественного питания «Чудо Печка». Как передает газета «Ени Мусават», испытывающая долгое время финансовые проблемы компания закрыла свои объекты близ станции метро «Ахмедлы», «Нефтчиляр» и «28 мая».

Кроме того, отмечается, что головной офис компании уже не действует, так же как м цеха по выпечке продукции.

В настоящее время действует только один объект «Чудо Печка» вблизи станции метро «Нариман Нариманов».

Напомним, что сотрудники компании «Чудо Печка» долгое время не могут получить зарплату за многие месяцы. В связи с тем, что компания не может погасить задолженность по зарплате, сотрудники готовятся подать жалобу на руководство компании в суд.