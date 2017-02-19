 

Акции протеста в Беларуси

 

В нескольких областных центрах Белоруссии проходят несанкционированные городскими властями уличные акции против так называемого налога "с тунеядцев", в которых участвуют по несколько сотен человек, сообщают в воскресенье местные СМИ.

В пятницу в Минске прошел несанкционированный городскими властями "Марш рассерженных белорусов", организованный представителями оппозиции. В пиковые моменты количество участников марша составляло примерно 2-2,5 тысячи человек.

Участники акции, собравшиеся на Октябрьской площади в центре Минска, приняли резолюцию, в которой содержались, в частности, требование отменить декрет "о тунеядцах", а также призыв к властям начать переговоры. Если до 17 марта не будут предприняты шаги по выполнению изложенных в резолюции требований, участники акции, согласно документу, оставляют за собой право на дальнейшие "коллективные действия".

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