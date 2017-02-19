На севере Афганистана от холодов погибли 14 человек

Четырнадцать человек за минувшие сутки скончались в результате переохлаждения на севере Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Пять пастухов замерзли в результате обильных снегопадов и холодов в округе Дарзаб провинции Джаузджан", — заявил агентству губернатор округа Рахматуллах Хашар.

Как сообщил глава управления по стихийным бедствиям Азиз Рахман Аимак, еще пять человек скончались из-за непогоды в соседней провинции Сари-Пул. В провинции Бадахшан морозы унесли жизни четырех человек. Сообщается, что среди погибших есть дети.