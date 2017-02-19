Азербайджанская участница шоу «Ты супер!» Парвана Алджанова успешно выступила в первом этапе проекта.

Парвана потеряла маму, когда девочке было 2 года. Пятеро детей остались под опекой бабушки, но возникли непреодолимые трудности, и бабушка отдала их на воспитание в детский дом. В 2014 году Парвана переехала жить в молодежный дом и поступила в гуманитарный колледж. Вокалом специально не занималась — пела только перед зеркалом или для подруг.

Сегодня Парвана участница нового проекта НТВ - международного вокального конкурса «Ты супер!», который подарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.





