Украина вспоминает погибших во время Евромайдана

На Украине с 18 по 22 февраля чествуют людей, три года назад отдавших жизнь за свои идеалы во время протестов в центре Киева.

Накануне в столице страны прошли первые акции в память о "Небесной сотне". «По состоянию на 19:30 мероприятия закончились, — сообщило сегодня Главное управление Национальной полиции Украины. — Правонарушений не зафиксировано».

В субботу в Киеве за порядком проследят 6500 сотрудников МВД. Полиция обещает не допустить провокаций и конфликтов на массовых мероприятиях, посвященных третьей годовщине "Революции достоинства" и чествованию памяти жертв. «Патрулирование усилено на Майдане Независимости, Крещатике и Европейской площади», — отметили в ведомстве.