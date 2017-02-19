Грабитель взломал Cadillac ради пары долларов

Грабители взломали автомобиль Cadillac Escalade в Москве ради 1 доллара и 350 рублей, сообщает агентство РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел на улице Угличская. Один из злоумышленников разбил стекло машины и похитил портмоне с деньгами и документами. Владелец автомобиля оказался неподалеку и попытался помешать грабителям, однако неизвестный начал угрожать ему ножом.

У злоумышленника был сообщник, они вместе скрылись с места преступления на зеленом автомобиле.

Позже мужчину, разбившего стекло Cadillac, удалось задержать, его подельник пока находится в розыске. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».