В Гибралтаре арестовали яхту российского миллиардера

Частную яхту миллиардера Андрея Мельниченко Sailing Yacht A («Парусная яхта А») арестовали из-за претензий немецкой строительной верфи на сумму более 15 миллионов евро. Об этом сообщает портал Yacht Harbour в воскресенье 19 февраля.

Несколько дней назад судно прибыло в Гибралтар для отделочных работ, затем оно должно было пройти ходовые испытания в Испании. 5 февраля парусник покинул немецкий город Киль.

Адвокаты верфи Nobiskrug, на которой была построена яхта, подали в суд иск за нарушение контракта. В нем утверждается, что заказчик — компания Valla Yachts Limited — не перечислила последний транш в 9,8 миллиона евро до 27 января, как это предусматривается договором. Кроме того, у судостроителей возникли претензии на 2,6 и 2,9 миллиона в связи с долгами по субподрядным счетам и оспоренным во время ее сооружения заказам. В результате общая сумма иска достигла 15,3 миллиона евро.