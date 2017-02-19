 

В Гибралтаре арестовали яхту российского миллиардера

 

Частную яхту миллиардера Андрея Мельниченко Sailing Yacht A («Парусная яхта А») арестовали из-за претензий немецкой строительной верфи на сумму более 15 миллионов евро. Об этом сообщает портал Yacht Harbour в воскресенье 19 февраля.

Несколько дней назад судно прибыло в Гибралтар для отделочных работ, затем оно должно было пройти ходовые испытания в Испании. 5 февраля парусник покинул немецкий город Киль.

Адвокаты верфи Nobiskrug, на которой была построена яхта, подали в суд иск за нарушение контракта. В нем утверждается, что заказчик — компания Valla Yachts Limited — не перечислила последний транш в 9,8 миллиона евро до 27 января, как это предусматривается договором. Кроме того, у судостроителей возникли претензии на 2,6 и 2,9 миллиона в связи с долгами по субподрядным счетам и оспоренным во время ее сооружения заказам. В результате общая сумма иска достигла 15,3 миллиона евро.

1259 просмотров


Старости
Микаил Талыбов и ликвидировал афганского президента
Микаил Талыбов и ликвидировал афганского президента страницы истории
Наша погода
Сегодня 8° / -1°
20 Фев 9° / 2°
21 Фев 8° / 1°
22 Фев 9° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8522 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Турция предложила разместить в Сирии контингент США
Азербайджан заинтересовался турецкими винтовками MPT-76 видео
Спецслужбы Афганистана ликвидировали одного из руководителей Аль-Каиды
В Гибралтаре арестовали яхту российского миллиардера
Грабитель взломал Cadillac ради пары долларов
Украина вспоминает погибших во время Евромайдана
Сирота из Баку покорила российское телевидение видео
На севере Афганистана от холодов погибли 14 человек
США могут расширить санкции против России
Акции протеста в Беларуси
«Чудо Печка» не пережила кризис
Похищенный шедевр нашли в кабинете Саргсяна
Турция ищет поддержки у России и Ирана
И на рынке «халалной продукции» царит монополия наши проблемы
Азербайджан и Армения бьются в Евросуде
Индия замахнулась на Луну
И в Крыму чиновник-азербайджанец расправился с гражданином-азербайджанцем мы о себе
Власти Франции обвинили Россию в кампании против Макрона
Лавина накрыла людей в Таджикистане
В Баку будет ветрено
Иран открестился от производства ядерного оружия
Мирджафар Багиров: «Ты когда-нибудь слышал, чтобы я письмо жалобщика отправлял тому, на кого он жалуется?!» к 100-летию Тофика Аллахвердиева
Российская гимнастка завоевала в Баку золото
Ильхам Алиев о встрече русских и американцев в Баку
Белый дом заступился за бывшего советника Трампа