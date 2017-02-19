Турция начинает производство 10 тысяч пехотных винтовок MPT-76, сообщает Hurriyet.

Национальная пехотная винтовка MPT-76 предназначена для замены немецкой винтовки Heckler & Koch G-3 , которая используется вооруженными силами страны. В Турции намерены уменьшить зависимость от иностранных производителей оружия.

Оружие, имеющее скорострельность в 800 выстрелов в минуту, называют революционным. Оно также надежно как автомат Калашникова и эффективно как M-16.

Издание отмечает, что интерес к данной пехотной винтовке проявляет и азербайджанская армия. В последующем будет решаться вопрос о поставках винтовки в три страны: Азербайджан, США и Чили.





