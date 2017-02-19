В бакинском кафе избили и ограбили 53-летнюю женщину

В кафе бакинского поселка совершено нападение на женщину. Как передает musavat.com, в Управление полиции Гарадагского района Баку обратилась с жалобой жительница города Гёйчай Гюмрю Везирова (1964 г.р.).

Она отметила, что в одном из кафе поселка Гызылдаш на нее было совершено разбойное нападение со стороны неизвестного лица. Нанеся женщине побои, злоумышленник украл у нее бумажник и мобильный телефон.

Сотрудники полиции заподозрили в преступлении и задержали жителя Гахского района Азербайджана Ревана Юсифова (1989 г.р.), который уже признался в содеянном.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.