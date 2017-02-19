В Эквадоре стартовали выборы президента

Выборы президента и депутатов национальной ассамблеи проходят в воскресенье в Эквадоре в спокойной обстановке, сообщает национальный избирательный совет страны.

Выборы начались с получасовым опозданием, связанным с торжественной церемонией открытия. В ней принял участие действующий президент Рафаэль Корреа. По всей территории страны должны открыться 43,6 тысячи участков для голосования в 24 провинциях. Еще почти 900 участков подготовлены для эквадорцев за рубежом.

Всего в списки для голосования, которое в Эквадоре является обязательным для всех граждан в возрасте от 18 до 65 лет, внесены 12,8 миллиона человек. Им предстоит избрать нового президента из восьми кандидатов, среди которых наиболее популярными эксперты называют Ленина Морено (проправительственный блок "Альянс ПАИС"), экс-банкира Гильермо Лассо (движение "КРЕО-СУМА") и кандидата от социал-христианской партии Синтию Витери.