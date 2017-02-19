Армянский активист Сергей Джулакян, подписавший в январе «Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном», дал развернутое интервью азербайджанскому телеканалу CBC, в котором рассказал о тяжелой ситуации в Армении и на оккупированных землях Азербайджана.

Джулакян рассказал, что начиная с 2008 года, участвовал в митингах оппозиции в Ереване, протестуя против беспредела властей. «В последнее же время в Армении стало просто невыносимо и в итоге мне пришлось покинуть страну. Я был в Германии, сейчас нахожусь в Турции. Здесь мне намного безопаснее и комфортнее», - сообщил Джулакян.

Отвечая на вопрос о событиях 1915 года в Турции, армянский активист заявил, что в то время в турецкой армии служили армяне, которые одновременно сотрудничали с российскими военными. «После чего и начались все эти события, которые я не могу однозначно назвать геноцидом. Этим вопросом должны заниматься ученые, историки. Сейчас же армяне спокойно живут в Турции, занимаются бизнесом. В Армении же такая жизнь невозможна», отметил Джулакян.

По его словам, армянские власти не хотят открывать архивы, касающиеся событий 1915 года, так как если все прояснится, то один из финансовых потоков для преступного режима Саргсяна закроется. В принципе, уже сейчас в Армению поступает заметно меньше денег от диаспоры, где понимают, что средства идут не на благо народа, а оседают в чьих-то карманах.

«Враждебное отношение к азербайджанцам, тюркам – выгодно действующему режиму, это средство для удержания власти», - отмечает Джулакян.

Активист рассказал и том, что его дед и отец – родом из Шамкирского района Азербайджана, а мать – из Нагорного Карабаха. «До войны Карабах процветал, а сейчас там даже населения нет, осталось от силы 50-60 тысяч человек, кругом руины, народ живет в нищете. Война, «независимость» - все это никому не нужно. Люди просто хотят жить нормально, как раньше. Но в открытую это не говорят из-за страха за свою безопасность. Это касается не только Карабаха, но и Армении», - подчеркнул собеседник.

Сергей Джулакян служил в Вооруженных силах Армении, и служба проходила в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана. «Мы не стреляли, нам это не нужно было, все хотели уехать домой», говорит Джулакян.

Он отметил, что на передовой служили только юноши из малообеспеченных семей. «Если заплатить от 3 до 5 тысяч долларов, то можно попасть в безопасную часть рядом с городом. От 8 до 12 тысяч долларов позволяют полностью «отмазаться» от армии».

Продолжая рассказ о службе в ВС Армении Джулакян заявил, что солдаты вообще не понимали, что там делают: «У многих вообще не было «карабахских корней», им этот Карабах не нужен».

Активист рассказал и о поведении армянских генералов во время войны. «Манвел Григорян, Сейран Оганян – для них не было разницы, армянское или азербайджанское село. Грабили всех подряд, а сейчас у них огромный капитал…».

Коснувшись апрельских событий 2016 года, Джулакян отметил, что почти все погибшие армянские солдаты – из бедных семей. И погибших было не 100 с лишним человек, а как минимум, в 2-3 раза больше.

«В Армении говорили, что после трех дней боевых действий азербайджанцы продвинулись на 100 метров. Это абсурд. Затем стали говорить про 800 гектаров. Но речь идет о 2000 гектаров. Хочу задать вопрос Саргсяну: Зачем гибнут люди? Я уверяю, что никто в Карабахе и Армении не хочет войны».

Собеседник рассказал и о ситуации с азербайджанскими кладбищами и мечетями на оккупированных территориях. «Их просто нет, куда-то исчезли. Я не понимаю этого, кому могли помешать кладбища и мечети?», задается вопросом армянский активист.

Что касается бакинской «Платформы для мира», то по словам Джулакяна, он присоединился к ней, в том числе и для того, чтобы как можно больше людей узнали об этой инициативе. И поэтому активист хочет приехать и в Азербайджан. «Все армяне должны понять и увидеть, что Азербайджан не настроен враждебно, что любой армянин, который хочет мира, может приехать в Азербайджан и у него не будет никаких проблем. А в Армении из Азербайджана делают врага, и это – «заслуга» режима Саргсяна».

По словам собеседника, его семья, друзья, соотечественники, нормально отреагировали на подписание бакинской платформы, однако проблема в том, что в Армении не могут открыто сказать об этом.

Как рассказал Джулакян, ему постоянно поступают угрозы физической расправы. «Но это не позиция моего народа, это позиция кучки бандитов, работающих на Сержа Саргсяна. И, конечно, я беспокоюсь за безопасность моей семьи, оставшейся в Армении».

Но как же жители Армении относятся к азербайджанцам? Отвечая на этот вопрос Джулакян отметил, что те, у кого были связи с азербайджанцами до начала войны – относятся очень хорошо. «И молодое поколение, которое выезжает из Армении, в любом случае встречает азербайджанцев. И эти ребята не понимают – зачем нужна была война?». Кстати, по словам собеседника, в Армении сейчас остались только те, кому некуда уезжать.

Джулакян рассказал и о своих друзьях азербайджанцах. «Проблема не в людях, а в руководстве Армении», считает активист. В качестве примера он указал на деятельность семьи Саргсяна. Например, Рита Саргсян, занимающаяся «благотворительностью». Из условных 20 миллионов долларов, выделенных Армении, на нужды народа идут всего 3 миллиона. А где остальные 17 миллионов?

«Но Рита Саргсян - это ангел по сравнению с Сашиком Саргсяном, братом президента, - продолжает Джулакян. – Если Сашика Саргсяна не взять в долю, то никакой бизнес в Армении невозможен. И так по цепочке».

Вот, к примеру, Сурик Хачатрян, бывший губернатор Сюника. Перед его домом его же сын Тигран убил брата полковника армянской армии, все события попали на камеры, но в суде Тиграна оправдали. Через пару лет Тигран Хачатрян избивает человека, который теряет глаз. Но сын Сурика Хачатряна признается … потерпевшим.

Говоря о жизни в Армении в целом, Джулакян отметил, что в стране тяжелая экономическая ситуация. Зимой только на обогрев 3-х комнатной квартиры уходит порядка 200 долларов. «А как все это объясняется? Мол, мы плохо живем потому, что у нас соседи враждебно настроены».

Как считает собеседник, если люди будут знать о бакинской платформе, поймут, что мы не враги, тогда эта преступная власть в Армении не удержится. «Тогда и границы с Азербайджаном и Турцией откроются, а люди будут жить лучше, чем сейчас», - подчеркнул Джулакян.