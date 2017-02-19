Тайная встреча лидеров Израиля, Иордании и Египта

Администрация США год назад тайно организовала, вероятно, первую в истории встречу лидеров Израиля, Иордании и Египта в попытке возобновить ближневосточный мирный процесс, однако она оказалась безрезультатной, сообщила в воскресенье израильская газета "Гаарец".

По данным издания, ссылающегося на источники в команде предыдущего американского президента Барака Обамы, в иорданском курортном городе Аккабе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси несколько часов обсуждали с бывшим госсекретарем США Джоном Керри его предложения о перезапуске палестино-израильских переговоров при поддержке арабских стран.

"Нетаньяху не ответил "да" предложениям Керри и сказал, что ему будет трудно добиться их утверждения его правительственной коалицией", — говорится в публикации.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, по данным газеты, в саммите не участвовал, но был о нем проинформирован.

"Гаарец" пишет, что предложения, которые Керри привез в Аккабу, были теми же самыми шестью принципами ближневосточного урегулирования, которые он уже публично изложил в своей речи в конце 2016 года за считанные недели до начала президентства Дональда Трампа.