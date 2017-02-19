 

Грузинская телекомпания "Рустави 2" возобновила работу

 

Крупная оппозиционная телекомпания в Грузии "Рустави 2" провела многотысячную акцию протеста в центре Тбилиси и возобновила вещание, передает корреспондент РИА Новости.

На массовой акции в поддержку "Рустави 2" присутствовали представители различных неправительственных организаций, оппозиционных партий, представители общества и населения из регионов страны. К настоящему моменту акция завершилась, движение на центральном проспекте в Тбилиси восстановлено.

Как заявил в ходе акции протеста один из журналистов телеканала, "Рустави 2" восстановил вещание и готов бороться до конца".

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