Грузинская телекомпания "Рустави 2" возобновила работу

Крупная оппозиционная телекомпания в Грузии "Рустави 2" провела многотысячную акцию протеста в центре Тбилиси и возобновила вещание, передает корреспондент РИА Новости.

На массовой акции в поддержку "Рустави 2" присутствовали представители различных неправительственных организаций, оппозиционных партий, представители общества и населения из регионов страны. К настоящему моменту акция завершилась, движение на центральном проспекте в Тбилиси восстановлено.

Как заявил в ходе акции протеста один из журналистов телеканала, "Рустави 2" восстановил вещание и готов бороться до конца".