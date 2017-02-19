 

Мэр Лондона призвал не впускать Трампа в Великобританию

 

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что Великобритания должна отказать президенту США Дональду Трампу в визите из-за «жестоких и постыдных» действий со стороны американского лидера, сообщает Evening Standard.

Об этом он сказал перед запланированным на 20 февраля обсуждением в парламенте страны вопроса о визите Трампа в Британию по приглашению королевы Елизаветы II.

По словам Хана, иммиграционный указ, временно запретивший въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, и временный отказ от приема беженцев являются достаточными основаниями для того, чтобы «не расстилать красную ковровую дорожку» перед президентом США.

«Я люблю Америку, я люблю американцев, и я верю, что особые отношения между странами — это хорошо... Но когда вы дружите с кем-то, когда у вас особые отношения, конечно, вы будете поддерживать их и при разных мнениях друг у друга, но когда они неправы, то вы говорите им об этом», — подчеркнул мэр Лондона.

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Мэр Лондона призвал не впускать Трампа в Великобританию
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