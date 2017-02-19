Грабители проникли в парижскую квартиру семьи бен Ладен

Грабители проникли в квартиру известной саудовской семьи бен Ладен в восьмом округе Парижа, но ничего не нашли, сообщает телерадиокомпания RTL.

Когда произошел инцидент, не уточняется, однако известно о нем стало в минувшую пятницу. Злоумышленники проникли в квартиру площадью 200 квадратных метров через крышу и с помощью паяльной лампы извлекли сейф, оказавшийся на поверку пустым.

Как заявила семья бен Ладен, квартира в момент происшествия была абсолютно пустой.

Полиция Парижа проводит расследование инцидента. Пока уровень родства собственников квартиры с "террористом номер один", экс-главой террористической организации "Аль-Каида" Усамой бен Ладеном, не установлен.